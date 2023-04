PALERMO – Maxi sequestro di cocaina nel mare di fronte alla costa orientale della Sicilia. La guardia di finanza del Comando provinciale di Catania e il Gruppo aeronavale delle fiamme gialle di Messina hanno scoperto due tonnellate di droga contenute in una settantina di colli che galleggiavano scortate da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenute insieme da reti per evitarne la dispersione in mare. La droga era confezionata in oltre 1.600 panetti. La cocaina, secondo i calcoli della guardia di finanza, una volta venduta al dettaglio avrebbe fruttato guadagni per circa 400 milioni di euro.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

continua a leggere sul sito di riferimento