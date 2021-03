Sequestrati 22 cavalcavia sulla A20 Messina-Palermo per mancati lavori, 4 denunciati

PALERMO – Sequestrati 22 cavalcavia ricadenti sull’autostrada A20 Messina-Palermo, tutti ricadenti sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto. Il decreto di sequestro preventivo è stato emesso dal gip presso il tribunale di Barcellona ed è stato eseguito dalla polizia stradale. “I cavalcavia sono stati affidati in custodia agli enti fruitori del piano viabile e sottoposti a limitazioni di traffico al fine di limitarne la capacità portante in attesa dei necessari interventi funzionali e delle operazioni di ripristino”, spiega una nota della polizia. Quattro le persone denunciate perché ritenute responsabili del reato di “omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”.

