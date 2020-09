Sequestrati 650.000 dollari di AirPods e cavi Lightning falsi a Los Angeles

L’agenzia statunitense per la protezione delle frontiere e delle dogane ha sequestrato AirPods e cavi Lightning contraffatti per un valore di 650.000 dollari in una spedizione dalla Cina al porto marittimo di Los Angeles.

Gli specialisti di importazione CBP hanno confermato che le merci violano i marchi “AirPods” e “Lightning” registrati da Apple. Gli agenti hanno scoperto i prodotti contraffatti mentre conducevano un esame di applicazione su due spedizioni contenenti un totale di 185 scatole arrivate dalla Cina il 2 e il 15 Luglio.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Sequestrati 650.000 dollari di AirPods e cavi Lightning falsi a Los Angeles proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento