Registriamo questo tweet molto interessate del noto canale di calcio e statistica, Opta Paolo: “Lorenzo Insigne ha eguagliato Luis Vinicio al decimo posto nella classifica dei marcatori di tutti i tempi del Napoli in Serie A (69 gol). Ispirato”.

Lorenzo, quindi, nel giorno dedicato al Dios umano, dopo essere andato di fatto in mondo visione con quella fantastica dedica a Diego Armando Maradona (che seguiva un superbo calcio di punizione), raggiunge anche un altro monumento del calcio napoletano. Quel Vinicio, detto ‘o Lione, che non è mai uscito dai cuori dei napoletani, prima come calciatore e poi come tecnico. Forse questa è la serata più importante di tutta la carriera del capitano.

The post Serata pazzesca per Insigne: omaggia Maradona e raggiunge un altro monumento del calcio partenopeo! – FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

