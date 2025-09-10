serata-show-di-sky-per-il-lancio-della-nuova-stagione-delle-coppe-europee-tra-glamour-e-talent

(Adnkronos) – Grande serata show di Sky per il lancio in grande stile della nuova stagione delle Coppe Europee a cominciare dalla Champions League martedì prossimo e con le tre Coppe in ‘carne ed ossa’. La voce della presentazione non poteva che essere quella di Fabio Caressa. “Sono sempre notti speciali”, ha spiegato durante la serata, raccontando poi l’esperienza dello spot girato con il regista premio Oscar Paolo Sorrentino. “E’ stata una esperienza bellissima e a pero anche io di ricevere la Coppa Volpi dopo Servillo. Abbiamo lavorato quasi da cinema”. All’interno del ’21 House of Stories’, zona Navigli a Milano, si è ritrovato il gotha del calcio italiano, alla presenza del presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, all’ad Luigi De Siervo, al presidente della Lega Pro Matteo Marani, all’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, a Giorgio Chiellini, Gianluca Zambrotta con la squadra dei giornalisti e telecronisti Sky, da Fabio Capello a Luca Gotti da Walter Zenga, a Luca Marchegiani e Nando Orsi; da Giuseppe Bergomi, ad Alessandro Costacurta, Lorenzo Minotti, Faouzi Ghoulam e Paolo Gobbi, da Montolivo e Giancarlo Marocchi a Paolo Di Canio e Zvonimir Boban, Michele Padovano e Aldo Serena. “Deve essere faticoso alzare per 37 volte queste coppe – scherza l’ad dell’azienda, Andrea Duilio, in riferimento al numero di trofei continentali vinti dalla squadra Sky -. Abbiamo una squadra Sky forte e squadre italiane molto competitive. È un grande privilegio e onore dare il via a questa stagione di coppe europee”.

“L’anno scorso avevamo grandi aspettative, quest’anno abbiamo delle certezze. Sarà una grande Champions e grandi notti delle coppe europee e noi di Sky le racconteremo con qualità, competenza e immagini. Molte partite che si giocano in Italia infatti le produciamo noi”, ha detto il direttore di Sky Sport Federico Ferri nel corso della serata. “Avremo tante conferme e novità. Vedo troppa gente arrabbiata in giro e sui social e queste giornate ci raccontano il bello del calcio. Parliamo tanto di allenatori dell’alibi degli arbitri e cerchiamo di parlare di più dei calciatori con Sky sport skill per raccontare il gesto. Una grande squadra ed è un privilegio avere un’azienda che investe per la qualità di questo racconto”, ha aggiunto Ferri.

“Volevo ringraziare questa fantastica squadra di colleghi. La Champions e le coppe europee sono il trionfo della qualità del calcio e di Sky sport siamo orgogliosi e contenti di offrire ai nostri abbonati il miglior prodotto possibile. Guardate quello che succede sui nostri canali tra sport e intrattenimento”, ha sottolineato Giuseppe De Bellis Executive vice president Sport, News ed Enternainment di Sky. A fare da sottofondo alla serata ‘La vita è adesso’ di Claudio Baglioni e il saluto speciale del regista premio Oscar Paolo Sorrentino: “Sta per ripartire la Champions l’unico spettacolo di cui è impossibile fare spoiler, lo dovete vedere ed io non mi perderò neanche una partita”.

Poi Beppe Bergomi ha aggiunto: “la Champions è veramente speciale e speriamo sempre che le nostre squadre vadano avanti”. Mentre Fabio Capello ha sottolineato come si aspetta una “Champions molto interessante. Sono curioso di vedere al lavoro il nuovo allenatore del Real Madrid del dopo Ancelotti, ma anche il Psg e il Manchester City. Bisogna vedere se Guardiola riuscirà a ritrasformali in macchina da guerra e ovviamente il mio augurio più grande è che le squadre italiane arrivino in finale”.

“Ci aspettiamo una straordinaria competizione. In tanti avevamo dubbi sul nuovo formato della Champions ma è stato straordinario. Anche io vedo il Psg favorito più che mai”, ha detto Boban. Mentre Paolo Di Canio non sottovaluta le squadre inglesi. “Il Liverpool ha fatto acquisti mirati e saranno protagoniste come le altre inglesi”.