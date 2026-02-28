sabato, 28 Febbraio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSerena Brancale omaggia la mamma, per la finale indossa il suo vestito
serena-brancale-omaggia-la-mamma,-per-la-finale-indossa-il-suo-vestito
Serena Brancale omaggia la mamma, per la finale indossa il suo vestito
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serena Brancale omaggia la mamma, per la finale indossa il suo vestito

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) –
Serena Brancale commuove l’Ariston. La cantante, in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Qui con me’, ha omaggiato la mamma indossando un suo vestito per il gran finale della kermesse. Un semplice abito nero, attillato, con dettagli in pizzo.  

Una decisione già annunciata in conferenza stampa, pensata per legare ancora di più la performance alla canzone dedicata proprio alla madre scomparsa sei anni fa. “Quest’anno sono meno personaggio. Sono più figlia che persona”, aveva spiegato la cantante. 

Il brano, con un testo struggente, ha emozionato ancora una volta la platea dell’Ariston: numerosi spettatori visibilmente emozionati, molti dei quali in lacrime, a testimonianza del forte impatto della performance. Un’accoglienza che emoziona anche la cantante e la direttrice di orchestra, sua sorella, Nicole Brancale.  

Previous article
Iran, Meloni sente Merz e Starmer. Ai leader del Golfo: “Ingiustificabili attacchi a vostri Paesi”
Next article
Inter-Genoa 2-0, Chivu blinda lo scudetto con Dimarco e Calhanoglu

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, il golden boy Rai pronto a guidare il festival

(Adnkronos) - Non è più l'astro nascente del piccolo schermo, né solo il 'golden boy'. Stefano De Martino, il popolare conduttore di 'Affari Tuoi'...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Stefano De Martino conduttore Sanremo 2027: “Carlo, non spegnere il telefono: ne avrò bisogno”

(Adnkronos) - Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. L'annuncio, dopo le indiscrezioni, è arrivato in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Elettra Lamborghini a caccia di punti per FantaSanremo: “Qua non vinco un tubo”

(Adnkronos) - Elettra Lamborghini 'sbanca' al FantaSanremo. "Carlo ascolta, dobbiamo parlare di una cosa..", ha esordito la cantante dopo la sua esibizione al Festival...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo e l’attacco all’Iran, quando il festival fa i conti con la guerra: i precedenti

(Adnkronos) - Non è la prima volta che Sanremo si trova ad andare in onda mentre intorno infuria una guerra. E non è la...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.