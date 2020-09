Serena: “Davide ha un problema, ora basta” | Video Witty Tv Temptation Island

Serena a Temptation Island 2020 ha le idee molto chiare su come sarà la sua storia con Davide, una volta usciti dal programma. La ragazza all’interno del villaggio delle fidanzata si sta vivendo questa esperienza con spensieratezza lasciando però basito e deluso il fidanzato Davide. In particolare durante il falò degli uomini, Davide è sconvolto nello scoprire il feeling nato tra la fidanzata e il tentatore Ettore. La sua reazione è attonita: “non riesco a dire nulla di intelligente in questo momento” dice ad Alessia Marcuzzi. Rientrato nel villaggio Davide sembra assente, mentre nel villaggio delle fidanzate Carlotta rivolgendosi ad Ettore gli dice: “capiscimi, io sono donna, so che se ci provi hai qualche speranza“.

E’ arrivato il momento del falò delle donne con Serena indiscussa protagonista. La ragazza scopre quello che il fidanzato Davide ha detto: “io ho dato libertà a Serena, ma lei non l’ha saputa gestire. Si può essere aperti mantenendo una compostezza da donna”. La reazione di Serena non tarda ad arrivare: “questo video non mi scompone e mi faccio una risata, il rapporto di prima non lo voglio più, quindi non chiudo le mie porte ma le spalanco. Lui ha un problema, che io volevo affrontare con lui, però ora basta“.

continua a leggere sul sito di riferimento