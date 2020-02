Serena Enardu eliminata dal Grande Fratello Vip 4? Non è come sembra. Nella puntata di venerdì 14 febbraio 2020, infatti, la fidanzata di Pago ha perso la sfida al televoto contro Licia Nunez, ma, da regolamento, non v’è stata eliminazione. Ecco il video da Mediaset Play col momento del verdetto e le percentuali di voto così come indicate in un sottopancia del reality (42% vs 58%).

