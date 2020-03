“Caccia alle streghe” e “Sto benissimo” i commenti di Serena Grandi al recente post sui social in cui aveva parlato di Piero Chiambretti, la madre Felicita (purtroppo poi morta) e il Coronavirus. Ecco il video da Mediaset Play con le dichiarazioni dell’attrice, ospite a Live – Non è la D’Urso in collegamento.

continua a leggere sul sito di riferimento