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Serena Grandi, tensioni con Corinne Clery: “Accuse infondate”. L’appello di Venier
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Serena Grandi, tensioni con Corinne Clery: “Accuse infondate”. L’appello di Venier

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“Le sue accuse sono infondate”. Così Serena Grandi ospite oggi a Domenica In si è espressa sui rapporti con Corinne Clery, complice una vicenda legale che coinvolge il figlio dell’attrice francese per questioni economiche. Grandi ha chiarito la sua posizione, spiegando di essere stata indicata come testimone dal figlio di Clery: “Io con Corinne non ho parlato, è impossibile parlare con lei. Fammi una telefonata, io sono aperta – l’appello -. Sono sola, staremmo benissimo insieme, viviamo anche vicine”.  

La polemica era nata dopo le dichiarazioni di Clery, sempre a Domenica In: “Serena Grandi? Cosa deve testimoniare se nemmeno lo conosce mio figlio?”.  

A replicare oggi in studio anche il figlio di Serena Grandi, Edoardo, che ha chiarito: “Io capisco che Corinne stia vivendo una grande difficoltà, mi dispiace che non sia in grado che Serena sarà sempre dalla sua parte. Se lei sarà chiamata a testimoniare è perché il figlio l’ha inserita nella querela, e lei è obbligata ad andare”.  

Poi l’invito di Mara Venier per risolvere la questione: “Andiamo a prenderci un caffè tutte e tre insieme, mi dispiace, ci conosciamo da anni. Risolviamo questo problema”. “È da stupide”, ha sottolineato Venier. “Se lei non lo farà, lo faccio io, promesso”, ha replicato Serena Grandi.  

 

Serena Grandi, inoltre, ha tracciato un bilancio della sua vita privata e professionale: “Ho fatto molti errori e li sto pagando anche adesso”, ha detto.  

Grandi ha ammesso di aver commesso errori, sia sentimentali che economici: “Ho fatto tanti errori, tra uomini sbagliati e un marito che avrei dovuto tenermi. Ho speso soldi inutilmente con mani bucate”. Oggi vive da sola in campagna e conduce una vita diversa di cui si è detta soddisfatta: “Ora c’è la malinconia perché vivo da sola in campagna. Ora voglio stare da sola e cenare alle quattro del pomeriggio”. 

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