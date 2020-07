Sergio Perez positivo al Covid-19 non correrà il GP di Gran Bretagna

Sergio Perez non sarà al via del Gran Premio di Gran Bretagna di questo fine settimana a Silverstone dopo essere risultato positivo al coronavirus Covid-19. Il pilota messicano del team Racing Point non si è presentato giovedì al circuito dopo essersi autoisolato in seguito a quello che il suo team ha definito un test “inconcludente”. Ma dopo essere stato testato più tardi nel corso della giornata, è stato confermato che era positivo al virus. “Perez è entrato in quarantena in conformità con le istruzioni delle autorità sanitarie pubbliche competenti e continuerà a seguire la procedura stabilita da tali autorità”, si legge in una dichiarazione rilasciata dalla Formula 1 e dalla FIA.

