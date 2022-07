Sergio Pirozzi va con Salvini, Ã¨ il nuovo capo dipartimento della Protezione Civile Lega

ROMA – L’ex sindaco di Amatrice e consigliere regionale in Lazio, Sergio Pirozzi, ufficializza l’adesione alla Lega e diventa Capo del neo dipartimento Eventi Emergenziali e Protezione Civile del Carroccio. L’annuncio durante una conferenza stampa alla Camera con Matteo Salvini che ha dato il benvenuto all’ex sindaco, che mesi fa aveva rotto con Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

“Pirozzi e Amatrice – sottolinea Salvini – sono l’immagine di un’Italia che, colpita, non molla. Si rialza e riparte. Ci aspetteranno mesi complicati. Quella di oggi è una delle immagini della Lega cresce non solo nei sondaggi, che mi interessa men che zero, ma nelle adesioni: stanno entrando sindaci in Lombardia, in Campania. Sergio sarà un capo dipartimento che lavorerà gomito a gomito con i governatori, con gli 800 sindaci della Lega e con i parlamentari perché purtroppo il tema del dissesto da Nord a Sud è un tema evidente, urgente. Nel Pnrr ci sono risorse da usare bene e non da usare male. Quindi l’esperienza di Sergio potrà essere utile a tanti sindaci e tanti amministratori locali”.

Pirozzi conclude Salvini, “già la prossima settimana parteciperà alla prima riunione degli europarlamentari della Lega che da Bruxelles verranno a Roma perché siccome ci sono alcune proposte a livello Ue non abbiamo tempo da perdere”.

