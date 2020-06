Sergio Sylvestre spiega perché si è bloccato sull’Inno Nazionale della Coppa Italia: “Ero molto emozionato”

Sergio Sylvestre si blocca durante l’inno di Mameli all’apertura della diretta di ieri sera in prima serata su Rai 1 per la Finalissima di Coppa Italia. Il cantante si giustifica sui social: “Ero emozionato“.

Sergio Sylvestre dimentica l’inno nazionale: imbarazzo prima di Napoli – Juventus

Sergio Sylvestre è un cantante statunitense, diventato noto in Italia per aver vinto la quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. E dopo questa vittoria per la verità il ragazzone di colore non ha spiccato il volo come gli altri pupilli della De Filippi, come Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Alberto Urso e Irama, vincitore oltre che del talent classico anche della prima versione di Amici Speciali.

Ebbene, Sergione così come lo chiamano i fans –vista la mole non indifferente- ieri si è inceppato e nel bel mezzo dell’esecuzione dimenticando un pezzo del nostro Inno.

Sergio Sylvestre si giustifica su Instagram

Subito dopo la partita il cantante si è giustificato su Instagram in merito al clamoroso errore che ha creato parecchio imbarazzo:

“È stata una serata molto emozionante, non sono mai stato così emozionato, neanche quando sono stato ad Amici o a Sanremo. È stato incredibile vedere uno stadio così vuoto e sentire quest’eco fortissima.

È stato incredibile, mi sono bloccato perché mi è venuta una tristezza molto forte. Sono una persona molto sensibile, queste cose qui quando sono sul palco mi coinvolgono tanto”, spiega il 29enne, vincitore di Amici, “mi sono bloccato non perché mi sono dimenticato le parole, ma per l’emozione”.

Sylvestre e l’incidente sull’Inno d’Italia: “Ecco perché mi sono bloccato”

Ma nonostante la replica di Sylvestre, milioni di critiche sono piovute addosso al cantante da parte degli utenti che non hanno creduto assolutamente alle sue parole. Non dubitiamo che si possa provare una emozione fortissima ad una Finale di Coppa e soprattutto la situazione surreale con uno stadio completamente vuoto ha fatto il resto.

Sergio Sylvestre prova a giustificarsi ma il web lo massacra

Tuttavia, ci preme sottolineare che un cantante è anche un performer e che l’emozione la deve usare e incanalare in modo positivo per emozionarsi ed emozionare e non toppare così clamorosamente. Poi non è sembrato opportuno che cantando alzasse il pugno chiuso chiaro gesto politico che il cantante può esprimere nei suoi concerti e non nelle manifestazioni a livello nazionale. Non tutti la pensano come lui! Ad ogni modo non mancheranno altre occasioni per poter riascoltare la potente voce di Sylvestre senza intoppi di sorta…

Coppa Italia: chi ha vinto il prestigioso trofeo?

Ad avere la meglio in questo match attesissimo da tutti è stato il Napoli che ha battuto ai rigori la Juventus che non ha brillato per gioco e possesso palla. Alla fine una festa immensa nelle piazze di Napoli per festeggiare il risultato, il primo di Gattuso da allenatore.

