Serie A, 17 club scrivono alla FIGC: il protocollo per la ripresa del campionato non convince

Il protocollo elaborato pochi giorni fa dalla FIGC per la ripresa del campionato di ​Serie A dopo la sosta forzata a causa dell’emergenza Coronavirus non convince e lascia più di qualche dubbio ai club. A questo riguardo i medici sportivi di 17 squadre di Serie A su 20 (escluse Juve, Lazio e Genoa) hanno sottoscritto e spedito una lettera alla commissione tecnico-scientifica della FIGC con cui hanno chiesto chiarimenti su vari punti del protocollo e hanno esposto tutti i loro dubbi in merito… continua a leggere sul sito di riferimento