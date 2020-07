Serie A, 8 giornate al termine: il punto su Scudetto, lotta per le coppe europee e lotta per non retrocedere

A sole 8 giornate dalla conclusione della Serie A ancora nessun verdetto è stato emesso: dalla lotta per la vittoria dello Scudetto a quella per non retrocedere passando per quella per la conquista di un posto nelle coppe europee, facciamo il punto della situazione nei dettagli. La lotta Scudetto Dopo la 30esima giornata di campionato la lotta Scudetto potrebbe aver preso una piega decisiva: la Juventus grazie al successo per 4-1 nel derby contro il Torino e le contemporanee sconfitte da parte… continua a leggere sul sito di riferimento