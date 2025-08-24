Serie A, alle 20:45 Juve-Parma e Atalanta-Pisa – Le partite in diretta

domenica, 24 Agosto , 25
(Adnkronos) – La prima domenica di Serie A si chiude con Juventus-Parma e Atalanta-Pisa. Oggi, domenica 24 agosto, i bianconeri iniziano la stagione allo Stadium, contro i gialloblù di Carlos Cuesta. Per i nerazzurri, parte contro i toscani l’era Juric, dopo i 9 anni con Gian Piero Gasperini. Calcio d’inizio alle 20:45 su entrambi i campi.  

La partita di Serie A tra Atalanta e Pisa di oggi, domenica 24 agosto, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Match visibile anche in streaming sull’app di Dazn. Juve-Parma sarà visibile su Dazn, ma anche al canale 214 di Sky per gli abbonati a Sky con Zona Dazn. Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

