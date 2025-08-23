sabato, 23 Agosto , 25

MotoGp, tragedia evitata in Ungheria: Acosta cade, la moto sfiora il cameraman

(Adnkronos) - Tragedia sfiorata in MotoGp, nel weekend...

Incidenti in montagna, è una strage: quasi 100 morti da giugno

(Adnkronos) - Non si fermano gli incidenti sulle...

Paura a Vico Equense, crolla costone a picco sul mare

(Adnkronos) - Paura ma nessun ferito a Vico...

Pisa, muore dopo trattamento estetico: si indaga su iniezione illegale

(Adnkronos) - "Mirella, che abitava a Pisa, è...
Serie A, alle 20:45 Milan-Cremonese e Roma-Bologna – Le partite in diretta

Serie A, alle 20:45 Milan-Cremonese e Roma-Bologna – Le partite in diretta

(Adnkronos) – Torna la Serie A. Oggi, sabato 23 agosto, la prima giornata di campionato mette subito sul piatto il big match tra Roma e Bologna all’Olimpico e la sfida tra Milan e Cremonese a San Siro. Grande attesa per le novità in panchina: nei giallorossi, ci sarà il debutto ufficiale del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini. Nei rossoneri, occhi puntati sul ritorno di Massimiliano Allegri. Calcio d’inizio alle 20:45. 

Dove vedere Milan-Cremonese? La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Match visibile anche in streaming sull’app di Dazn. Roma-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, ma sarà visibile anche su Sky Sport. Il match si potrà seguire in streaming sull’app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

