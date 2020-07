Serie A, Atalanta – Brescia ore 21.45: le formazioni ufficiali

La 33ª giornata di Serie A si apre con la sfida (un derby molto sentito da entrambe le parti) tra Atalanta e Brescia. I padroni di casa cercano punti per legittimare la qualificazione in Champions League, gli ospiti invece non sono ancora matematicamente retrocessi e cercano punti per sperare in una salvezza. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:45. Queste le scelte dei due allenatori. Le formazioni ufficiali di Atalanta – Brescia Atalanta: (3-4-2-1): Sportiello; Sutalo, Caldara,… continua a leggere sul sito di riferimento