serie-a,-cagliari-como-1-2:-fabregas-aggancia-la-roma-in-zona-champions

(Adnkronos) – Il Como non si ferma più e adesso sogna in grande. Oggi, sabato 7 marzo, la squadra di Cesc Fabregas ha battuto 2-1 il Cagliari all’Unipol Domus, in uno degli anticipi della 28esima giornata di Serie A. A decidere la sfida, i gol di Baturina al 14′ e Da Cunha al 76′, con il momentaneo pari dei padroni di casa che porta la firma di Sebastiano Esposito al 56′. In classifica i lombardi agganciano al quarto posto (che varrebbe la Champions League) la Roma con 51 punti, mentre i rossoblù restano fermi a quota 30 in tredicesima posizione insieme al Torino. 

