Serie A, che girone di ritorno: Roma regina, poi l’Inter. Calo Atalanta

(Adnkronos) – La stagione 2024-2025 della Serie A ha regalato fino ad ora emozioni e sorprese, soprattutto nel girone di ritorno. La classifica aggiornata, dopo la 29esima giornata, mostra un quadro interessante e dinamico, con alcune squadre che hanno brillato e altre che hanno deluso le aspettative. La Roma guida la classifica del girone di ritorno con 26 punti, dopo le 10 giornate fin qui disputate, dimostrando una straordinaria continuità di risultati. La squadra capitolina ha saputo sfruttare al meglio le proprie risorse, con il tecnico Claudio Ranieri che ha trovato la giusta alchimia, ottenendo due pareggi e otto vittorie, di cui sei consecutive, dalla 24esima alla 29esima.

In testa alla classifica generale, ma seconda in questa seconda parte di stagione l’Inter di Simone Inzaghi con 23 punti, seguita dal Bologna, con 21 punti, che ieri ha schiantato 5-0 la Lazio, le altre due squadre che stanno meglio interpretando questa parte di stagione. I nerazzurri, dopo il successo con l’Atalanta in trasferta, diretta concorrente per il titolo, hanno staccato la squadra di Gasperini a -6 e il Napoli di Conte a -3, mentre la formazione di Italiano è balzata al quarto posto, l’ultimo utile per la qualificazione in Champions, con 53 punti. La Juventus, nonostante gli ultimi risultati negativi, è comunque al quarto posto con 19 punti, frutto di sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte.

A seguire con 17 punti Torino, Milan e Napoli. I granata di Vanoli stanno disputando un’ottima seconda parte di campionato, mentre i rossoneri di Conceicao, nonostante l’ultima vittoria casalinga contro il Como, stanno mantenendo un rendimento altalenante. Troppi pareggi in questa fase anche per gli azzurri di Conte, che ha raccolto cinque pareggi e una sconfitta nelle ultime sette gare, arrivati dopo sette vittorie consecutive, con un calo vistoso arrivato nonostante l’assenza dalle coppe europee, che possono aver inciso invece su Milan e Juve, uscite di scena dalla Champions.

In calo anche Atalanta e Lazio, con 16 punti ciascuna, entrambe sconfitte nell’ultima giornata, hanno avuto un percorso altalenante, con nerazzurri e biancocelesti che si sono visti recuperare dieci punti dalla Roma. Girone di ritorno discreto invece Udinese e Genoa, con 15 punti, con una buona costanza di risultati. La Fiorentina, nonostante il bel successo con la Juve, ha collezionato solo 13 punti, con Como, Hellas Verona, Cagliari e Lecce hanno avuto prestazioni altalenanti, raccogliendo tra gli 11 e i 9 punti. Le squadre in fondo alla classifica, come Parma, Venezia (6 punti), Monza (5 punti) ed Empoli, invece stanno faticando, con i toscani che hanno raccolto solo 2 punti.