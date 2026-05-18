serie-a,-classifica,-lecce-e-cremonese-tutto-in-90’

Roma, 18 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Cagliari-Torino 2-1, Sassuolo-Lecce 2-3, Udinese-Cremonese 0-1
37ª giornata Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Juventus-Fiorentina 0-2, Pisa-Napoli 0-3, Roma-Lazio 2-0, Inter-Verona 1-1, Atalanta-Bologna 0-1, Cagliari-Torino 2-1, Sassuolo-Lecce 2-3, Udinese-Cremonese 0-1
Classifica: Inter 86, Napoli 73, Milan, Roma 70, Como, Juventus 68, Atalanta 58, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa, Fiorentina 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21, Pisa 18 (Inter campione d’Italia, Napoli in Champions, Atalanta in Conference. Retrocesse in B Pisa e Verona).
38ª giornata (24.05.2026)da definire anticipi e posticipi Bologna-Inter, Cremonese-Como, Fiorentina-Atalanta, Lazio-Pisa, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Napoli-Udinese, Parma-Sassuolo, Torino-Juventus, Verona-Roma.