Serie A, cosa succederebbe con un nuovo giocatore positivo al Coronavirus? La decisione

La Serie A sta definendo il protocollo di ripresa degli allenamenti in vista delle ultime dodici giornate di campionato, al fine di concludere la stagione e assegnare i titoli sportivi per merito senza annullamento della classifica.​ Come riportato dal Corriere dello Sport, i vertici del calcio italiano sono consapevoli di non poter escludere la possibilità di nuovi contagi, una volta che si tornerà in campo il rischio zero non esisterà. Tuttavia, è già stata presa una decisione per non farsi… continua a leggere sul sito di riferimento