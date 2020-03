Serie A, è polemica sulla ripresa degli allenamenti: si va verso una nuova ipotesi

In attesa di capire se la Serie A potrà riprendere per via dell’emergenza Covid-19, i 20 club della massima serie sono al lavoro per programmare la ripresa degli allenamenti in vista per l’appunto di una possibile ripresa della stagione. Nella recente assemblea della Lega Serie A dopo ore di discussioni le squadre sono riuscite a trovare un compromesso che accontenti tutti e che venerdì verrà ufficializzato (a meno di nuovi colpi di scena o decreti da parte del Governo): gli allenamenti… continua a leggere sul sito di riferimento