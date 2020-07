Serie A, gli arbitri della 36ª giornata: Massa per l’Inter. Le designazioni degli anticipi

Sono stati designati gli arbitri per le tre partite che andranno in scena sabato per la 36esima giornata. Una giornata che aprirà le danze quest’oggi con Milan-Atalanta e proseguirà sabato con Brescia-Parma alle 17.15, sfida arbitrata da Maggioni con Orsato e Tolfo al Var. Genoa-Inter delle 19.30 sarà l’aperitivo del sabato: arbitrerà Massa, con Irrati e Liberti al Var. Infine, Napoli-Sassuolo alle 21.45 con Aureliano in campo, Nasca e Longo al Var. Ecco le designazioni complete. BRESCIA –… continua a leggere sul sito di riferimento