Serie A, il Giudice Sportivo ferma 8 calciatori per una giornata

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo le 6 gare della 35ª giornata di Serie A giocate ieri, in attesa di Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari che stasera chiuderanno l’elenco delle gare. Otto i calciatori squalificati, tutti per una giornata. FC Internazionale v ACF Fiorentina – Serie A A saltare il prossimo turno saranno Kevin Bonifazi (Spal), espulso dalla panchina al 40° del secondo tempo della gara contro la Roma per espressioni irrispettose all’indirizzo… continua a leggere sul sito di riferimento