Si spengono le luci a San Siro, tra Milan ed Hellas Verona termina in parità una grandissima partita. Rallentano i rossoneri, il Napoli accorcia sulla prima della classe.

Serie A, il Milan rallenta: è 2-2 contro l’Hellas Verona

CLICCA QUI PER SAPERE TUTTO SUL NAPOLI

Il Milan si salva. Ancora Ibrahimovic: lo svedese al termine della gara risolve l’impaccio e fa il 2-2. Per carità, aveva sbagliato il calcio di rigore minuti prima: sparato alle stelle! Lo svedese resta però un grande centravanti capace di catalizzare tutto il gioco e risolvere la partita quando ormai il tempo era terminato. Dall’altra parte un grande Hellas Verona: Juric ha plasmato la squadra un’altra volta a sua immagine e somiglianza, però contro una grande come il Milan dopo un po’ la fatica si fa sentire. Ed ecco che allora il gol di Barak e l’autogol di Calabria non bastano. A San Siro è un rocambolesco 2-2: il Milan rallenta, il Napoli accorcia. E dopo la pausa per le Nazionali ci sarà lo scontro al vertice all’ombra del Vesuvio…

CLICCA QUI PER SEGUIRCI ANCHE SU TWITTER

The post Serie A, il Milan rallenta a San Siro: è 2-2 contro l’Hellas Verona appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento