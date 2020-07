Serie A, il programma di anticipi e posticipi della 38ª giornata di campionato: cambiano gli orari

In attesa che venga giocata la 37esima giornata (i primi due anticipi sono in programma questa sera), la Serie A ha reso noto il programma della 38esima e ultima giornata di campionato del weekend con alcune novità di orario. Diversamente da questi ultimi due mesi scarsi di partite, per l’ultima giornata di campionato la Serie A ha infatti deciso di anticipare il fischio d’inizio dei match di un’ora ripristinando i canonici orari delle 18 e delle 20.45. Sabato 1 agosto si parte alle ore 18 con… continua a leggere sul sito di riferimento