Serie A, in Bologna-Napoli il duello tra Mihajlovic e Gattuso

Sincerità e coraggio caratterizzano il cammino di questi tecnici molto popolari, anche se non hanno un account social. Domani si sgoleranno per trovare l’assetto giusto e scatenare le loro punte: Barrow e Osimhen, due giovani di 21 anni in grande crescita

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Serie A, in Bologna-Napoli il duello tra Mihajlovic e Gattuso proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento