Serie A, ipotesi partite in chiaro: ecco quali potrebbero essere. Spadafora ottimista

Il campionato italiano di Serie A è pronto a ripartire, ma a tenere banco in questi giorni è soprattutto la questione relativa alle partite in chiaro. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, attraverso i suoi profili ufficiali social si è detto ottimista su un epilogo positivo della questione: “Grazie al bel lavoro fatto dal mio ufficio siamo a buon punto. Non saranno visibili naturalmente tutte le partite, ma solo alcune. SKY detiene i diritti criptati, non sono stati invece assegnati… continua a leggere sul sito di riferimento