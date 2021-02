Serie A, Juve-Napoli si recupera il 17 marzo alle 18.45

L’eliminazione degli azzurri dall’Europa League rende perfetto lo slot del 17 marzo, data in cui nemmeno Pirlo & C. hanno in calendario impegni agonistici. Fischio d’inizio alle 18.45, nelle prossime ore l’ufficialità

