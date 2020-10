Serie A, la Roma passa a Udine grazie alla magia di Pedro

La Roma passa a Udine con un gol di Pedro. La squadra di Fonseca conquista così i primi tre punti in questo campionato. Di seguito il commento di Udinese-Roma.

Serie A, la Roma passa a Udine: la decide Pedro

La Roma vince a Udine e trova i primi tre punti del campionato. Una partita rocambolesca decisa da una magia dell’ex Chelsea, Pedro. Si tratta del primo gol dello spagnolo in Italia e con la maglia giallorossa: già nelle partite precedenti il calciatore è sembrato ben calato nella parte. Per i romani 3 punti dopo la sconfitta a tavolino contro l’Hellas Verona e il pareggio contro la Juventus. Ferma a zero punti sul fondo della classifica l’Udinese.

