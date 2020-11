Quali sono le squadre italiane che corrono di più in Serie A? La Lega ha stilato una lista di tutti i club italiani e dei km percorsi, in media, a partita.

Serie A, la top 10 per km percorsi: Napoli squadra di maratoneti

La Lega ha stilato una lista di tutte le squadre di Serie A e dei km percorsi, in media, a partita. Da sottolineare la presenza del Napoli nella top 10. In particolare, gli uomini di Gennaro Gattuso sono degli autentici maratoneti e si piazzano al terzo posto con ben 110.207 km percorsi in media per gara.

LEGGI ANCHE –> FABIAN RUIZ, IL MARATONETA DEL NAPOLI: IL DATO

The post Serie A, la top 10 per km percorsi: Napoli squadra di maratoneti appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento