Serie A, la top 11 del decennio: Hamsik un attaccante sotto mentite spoglie

L’ex giocatore del Napoli, Marek Hamsik, è stato inserito da Opta – noto sito di statistiche calcistiche – nella top 11 della Serie A negli ultimi 10 anni

Serie A, la top 11 del decennio

Opta, noto sito di statistiche calcistiche, ha stilato la lista dei top 11 negli ultimi 10 anni. Una formazione schierata in base a una serie di dati. Una squadra composta da autentiche stelle del calcio che hanno militato nella Serie A tra il 2010 e il 2019 con i migliori risultati.

Top 11 (4-3-3): Buffon; Alex Sandro, Koulibaly, Bonucci, Maicon; Hamsik, Pirlo, Vidal; Di Natale, Higuain, Papu Gomez.

Tra questi ovviamente spiccano i calciatori del Napoli come Kalidou Koulibaly e Marek Hamsik, ma anche l’ex azzurro Gonzalo Higuain in quanto è innegabile il ruolo che il club partenopeo ha avuto sulla sua carriera.

Hamsik, l’attaccante camuffato

Il percorso di Marek Hamsik con la maglia del Napoli è stato un crescendo costante. Dal 2007 al 2019 ha sposato la causa partenopea ed è diventato un vero e proprio big del calcio europeo e soprattutto italiano.

Lo slovacco è stato infatti inserito in quanto è stato un autentico “attaccante camuffato”. Il giocatore nonostante sia un centrocampista ha preso parte attiva a più reti in questo decennio in Serie A: 143, frutto di 74 gol e 69 assist. Il sito poi commenta: “Onda”.

