Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, rientra nell’incredibile top 11 del decennio: il calciatore è il migliore recupera palloni degli ultimi 10 anni

Serie A, la top 11 del decennio

Opta, noto sito di statistiche calcistiche, ha stilato la lista dei top 11 negli ultimi 10 anni. Una formazione schierata in base a una serie di dati. Una squadra composta da autentiche stelle del calcio che hanno militato nella Serie A tra il 2010 e il 2019 con i migliori risultati.

Top 11 (4-3-3): Buffon; Alex Sandro, Koulibaly, Bonucci, Maicon; Hamsik, Pirlo, Vidal; Di Natale, Higuain, Papu Gomez.

Tra questi ovviamente spiccano i calciatori del Napoli come Kalidou Koulibaly e Marek Hamsik, ma anche l’ex azzurro Gonzalo Higuain in quanto è innegabile il ruolo che il club partenopeo ha avuto sulla sua carriera.

Koulibaly, il migliore recupera palloni

Ovviamente non poteva mancare il gigante della difesa nella top 11 degli ultimi 10 anni: Kalidou Koulibaly. Il senegalese si è distinto nel campionato italiano ma non solo.

Il sito ha specificato il motivo statistico per cui Kalidou Koulibaly è inserito in questa speciale e particolare top 11. Il difensore è il calciatore che ha recuperato, in media, più palloni a partita in Serie A in tutto il decennio. Ben 1307 palloni recuperati in “sole” 172 presenze, il tutto viene condito con un commento assolutamente aderente: “Leone”.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/OptaPaolo/status/1211988576264753152″]

The post Serie A, la top 11 del decennio: Koulibaly è il miglior recupera palloni degli ultimi 10 anni. Il dato appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento