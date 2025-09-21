domenica, 21 Settembre , 25

Colavita campione italiano Gt3 Pro Am al Mugello: “Emozione incredibile”

(Adnkronos) - Leonardo Colavita insieme a Ibrahim Badawi...

Maltempo, allerta arancione in Liguria e in Lombardia

(Adnkronos) - Estate al capolinea e allerta maltempo...

Si lancia dalla cima del Monte Mezza, morto base jumper 43enne

(Adnkronos) - Un base jumper di 43 anni,...

Cardinale Ruini ricoverato al Gemelli per terapie e accertamenti

(Adnkronos) - Nella giornata di venerdì il Cardinale...
serie-a,-lazio-roma-0-1:-pellegrini-regala-il-derby-ai-giallorossi.-torino-atalanta-0-3,-decide-krstovic
Serie A, Lazio-Roma 0-1: Pellegrini regala il derby ai giallorossi. Torino-Atalanta 0-3, decide Krstovic

Serie A, Lazio-Roma 0-1: Pellegrini regala il derby ai giallorossi. Torino-Atalanta 0-3, decide Krstovic

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, Lazio-Roma 0-1: Pellegrini regala il derby ai giallorossi. Torino-Atalanta 0-3, decide Krstovic
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Lorenzo Pellegrini decide il derby della Capitale. La Roma batte la Lazio 1-0 nella prima stracittadina della stagione oggi, domenica 21 settembre, e a far saltare il banco è il numero 7 giallorosso, mandato in campo a sorpresa dal Gian Piero Gasperini e diventato uomo-derby al 37’ del primo tempo. La squadra di Gasperini aggancia Milan e Napoli a quota 9, la Lazio resta a 3 punti. Sorride la Roma, per Sarri e i biancocelesti è crisi nera.  

Il derby inizia nel segno dell’attesa, con sorprese da una parte e dall’altra. Sarri tiene fuori Castellanos, preferendogli Dia. Gasperini sorprende tutti e regala una maglia da titolare a Pellegrini, l’uomo più discusso delle ultime settimane in casa Roma. Le due squadre si studiano, non forzano la mano. Poco prima del quarto d’ora Sarri ha già un problema: fastidio muscolare per Dele-Bashiru, costretto a lasciare il campo. Dentro Belhayane. Il primo squillo arriva al 17’ con un tiro dalla distanza di Pedro. Palla alta. Poi i giallorossi si fanno vivi dalle parti di Provedel con Ferguson, ma la conclusione dell’attaccante è poco convinta. La Lazio è pericolosa di nuovo alla mezz’ora con il colpo di testa di Romagnoli, di poco sopra la traversa, ma la vera sorpresa arriva al 38’. Nuno Tavares si fa soffiare un pallone da Rensch, poi Soulé la appoggia per Pellegrini e la conclusione del numero 7 giallorosso, di prima intenzione, finisce alle spalle di Provedel per il vantaggio. Tutta la squadra corre ad abbracciare il centrocampista, reduce da un’estate difficile, con la valigia in mano. Scommessa vinta per il tecnico giallorosso, premiato dopo averlo mandato in campo nella partita più importante. Il primo tempo si chiude così.  

Nella ripresa parte meglio la Lazio, che al 54’ ha una clamorosa occasione con Dia. L’attaccante parte in campo aperto e arriva a tu per tu con Svilar dopo trenta metri palla al piede, ma è poco lucido al momento della conclusione e spara alto. Il senegalese viene sostituito pochi minuti dopo da Sarri, che manda in campo Castellanos per rinfrescare la manovra. Proprio l’attaccante ha un’altra occasione gigantesca per il pari a un quarto d’ora dalla fine. Il suo destro a giro sfiora il palo. La gara si incattivisce nel finale: all’82’ arriva il primo cartellino giallo, lo rimedia Ndicka. Poi, dopo due minuti, viene espulso Belahyane per un brutto fallo su Koné. L’ultimo brivido arriva dal destro a giro di Cataldi, che si stampa sul palo mentre Svilar resta a guardare. La Roma si prende un derby che pesa come un macigno. Il primo per Gasp, che esulta e regala applausi ai suoi. 

La doppietta di Krstovic e il gol di Sulemana lanciano l’Atalanta di Juric che oggi, domenica 21 settembre, si impone 3-0 in casa del Torino. Duro stop per la squadra di Baroni, dopo la vittoria a Roma, e contestazione anche al presidente Cairo. L’Atalanta sale così a 8 punti in campionato mentre i granata restano a 4 punti.
 

Dopo un inizio di gara equilibrato, con due o tre conclusioni granata, la Dea sblocca il match con una rete di Krstovic al 30′, poi al 34′ e 38′ arrivano altre due reti che spaccano la gara con Sulemana e di nuovo Krstovic. Il Torino cerca di riorganizzarsi e rimettere in piedi la gara ma prima Simeone spreca e poi Zapata si fa parare un calcio di rigore da Carnesecchi, fischiato per un fallo di Kossounou in area di rigore su Coco. Nel finale tra i nerazzurri si rivede in campo anche Ademola Lookman. 

Finisce a reti inviolate, 0-0, la sfida allo Zini tra la Cremonese e il Parma. Una sfida salvezza con poche e emozioni, che alla fine regala un punto a testa. Grazie al pareggio la formazione di Nicola sale a 8 punti, mentre la squadra di Cuesta si porta a 2 punti. La miglior palla gol è del Parma e arriva con il colpo di testa di Pellegrino che al 9′ colpisce il palo. 

 

Juventus 10 

Napoli 9 

Milan 9 

Roma 9 

Atalanta 8 

Cremonese 8 

Cagliari 7 

Udinese 7 

Bologna 6 

Como 4 

Torino 4 

Inter 3 

Sassuolo 3 

Lazio 3 

Verona 3 

Genoa 2 

Fiorentina 2 

Parma 2 

Pisa 1 

Lecce 1 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.