Serie A, le designazioni arbitrali del turno di mercoledì: Napoli-Spezia a Mariani

Non c’è tempo per rifiatare in serie A. Appena ieri sera si è conclusa la quindicesima giornata, mercoledì sarà già tempo del turno numero sedici. Sono state diramate le designazioni arbitrali dal sito ufficiale dell’AIA. Napoli-Spezia, posticipo delle ore 18, sarà affidato al signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, Bresmes – Margani i suoi assistenti. Quarto ufficiale di gara Ghersini, mentre tanta esperienza al VAR con Banti. Completa la sestina l’AVAR Del Giovane. Il big match Milan-Juventus è stato affidato ad Irrati. Nel dettaglio tutte le designazioni.

Serie A, le designazioni arbitrali

Cagliari – Benevento ore 12.30

Abbattista

Ranghetti – Miele

Iv: La Penna

Var: Calvarese

Avar: Di Iorio

Atalanta – Parma ore 15.00

Sacchi

Tolfo – Berti

Iv: Giacomelli

Var: Guida

Avar: Galetto

Bologna – Udinese ore 15.00

Ayroldi

Lo Cicero – Di Gioia

Iv: Fourneau

Var: Mazzoleni

Avar: Bindoni

Crotone – Roma ore 15.00

Piccinini

Peretti – Vono

Iv: Pezzuto

Var: Pairetto

Avar: De Meo

Lazio – Fiorentina ore 15.00

Abisso

Liberti – Fiore

Iv: Manganiello

Var: Maresca

Avar: Carbone

Sampdoria – Inter ore 15.00

Valeri

Passeri – Vivenzi

Iv: Massa

Var: Chiffi

Avar: Paganessi

Sassuolo – Genoa ore 15.00

Fabbri

Mastrodonato – Robilotta

Iv: Giua

Var: Nasca

Avar: Meli

Torino – Verona ore 15.00

Di Bello

Tegoni – Tardino

Iv: Pasqua

Var: Di Paolo

Avar: Fiorito

Napoli – Spezia ore 18.00

Mariani

Bresmes – Margani

Iv: Ghersini

Var: Banti

Avar: Del Giovane

Milan – Juventus ore 20.45

Irrati

Costanzo – Longo

Iv: Doveri

Var: Orsato

Avar: Mondin

