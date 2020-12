Pronostico e quote di Lazio-Napoli

La favorita è il Napoli (2.32 per Prewin, 2.25 per Eurobet), il pareggio può valere 3.40 volte la posta giocata. Interessante la quota relativa alla vittoria della Lazio (3.15 per Prewin, 3.25 per Eurobet).

