Serie A: Lecce-Parma 3-4, Genoa-Verona 3-0: giallorossi in Serie B, si salvano i rossoblù

La 38ª giornata di Serie A determina anche l’ultimo verdetto rimasto in sospeso: è il Lecce a retrocedere in Serie B insieme a Brescia e Spal dopo il ko casalingo con il Parma. Fa festa il Genoa, che ha battuto in scioltezza il Verona 3-0, rendendo inutile qualunque risultato al “Via del Mare”. Genoa CFC v Hellas Verona – Serie A Lecce-Parma 3-4 US Lecce v Parma Calcio – Serie A Primo tempo scoppiettante al Via del Mare. Come molte volte in questa stagione il Lecce maledice la sfortuna, visto… continua a leggere sul sito di riferimento