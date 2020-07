Serie A, Milan – Bologna ore 21.45: le formazioni ufficiali

La terza gara della 34ª giornata di Serie A si gioca allo stadio Giuseppe Meazza e vedrà affrontarsi il Milan e il Bologna. I rossoneri sono ancora imbattuti dal post lockdown ed è in piena corsa per un posto in Europa League nella prossima stagione; i rossoblù hanno toccato la quota salvezza (40 punti) e possono giocare liberamente senza pressioni. Queste le scelte definitive di Stefano Pioli e Sinisa Mihajlovic. Le formazioni ufficiali di Milan – Bologna Milan (4-2-3-1): Donnarumma;… continua a leggere sul sito di riferimento