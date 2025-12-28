domenica, 28 Dicembre , 25

Finanziamenti ad Hamas: in inchiesta anche nome imam Torino Mohamed Shahin

(Adnkronos) - C'é anche il nome di Mohamed...

Napoli, 18enne accoltellato nel quartiere Chiaia: fermati 4 minorenni

(Adnkronos) - Diciottenne accoltellato nel quartiere Chiaia a...

Youtuber ‘inguaia’ governatore del Minnesota, boom inchiesta su fondi a cittadini Somalia

(Adnkronos) - Un'inchiesta sulle attività commerciali gestite in...

Influenza, picco in arrivo. Pregliasco: “Atteso un milione di casi”

(Adnkronos) - Nella stagione della super influenza, spinta...
Serie A, Milan-Hellas Verona 1-0 – Diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, Milan-Hellas Verona 1-0 - Diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. I rossoneri sfidano oggi, domenica 28 dicembre, l’Hellas Verona – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 17esima giornata di Serie A. La squadra di Allegri è stata impegnata a Riad nelle Final Four di Supercoppa italiana, dove è stata battuta in semifinale dal Napoli, mentre nel precedente turno di campionato ha pareggiato in casa con il Sassuolo per 2-2. 

Nella prossima giornata di Serie A il Milan volerà a Cagliari, mentre l’Hellas Verona ospiterà il Torino. 

 

