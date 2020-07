Serie A, Napoli-Milan ore 21.45: le probabili formazioni

La domenica di Serie A offre il big match della trentaduesima giornata tra Napoli e Milan, al San Paolo, in programma alle ore 21.45. Una sfida tra due big deluse che, però, si sono rivelate tra le più in forma dopo il ritorno in campo post-lockdown, col Napoli che dal canto proprio è già riuscito ad assicurarsi l’Europa grazie al successo in Coppa Italia. Napoli SSC Napoli v AS Roma – Serie A Gli azzurri ritrovano Koulibaly al centro della difesa, in porta, un po’ a sorpresa, potrebbe trovare… continua a leggere sul sito di riferimento