Serie A, non esclusa ipotesi play-off per prime sei della classifica: il Napoli parteciperebbe come ultimo

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla possibilità dell’introduzione dei play-off e play-out in Serie A. Questo scenario potrebbe verificarsi in caso di prolungamento della sospensione delle attività agonistiche a causa dell’emergenza coronavirus.

Serie A, ipotesi play-off e play-out

La UEFA ha chiesto entro il 25 maggio alle federazioni un piano per le competizioni nazionali. Secondo il quotidiano, nelle ipotesi delle istituzioni calcistiche non è mai scomparsa l’alternativa dei play-off per le prime sei della classifica (anche il Napoli quindi) e play-out che coinvolgerebbe le ultime quattro classificate di Serie A.

