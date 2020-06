Serie A: numeri, statistiche e curiosità sulla 25ª giornata

La Serie A si appresta a ricominciare con i recuperi della 25ª giornata di Serie A, fermata dal coronavirus come il resto del campionato. Ecco tutte le statistiche, i numeri, le curiosità e i dati OPTA sui recuperi in programma sabato 20 e domenica 21 giugno. Torino-Parma Il Torino ha vinto solo due delle ultime 15 sfide contro il Parma nel massimo campionato (4N,9P), entrambe nella stagione 2014/15, in cui i ducali sono poi retrocessi in Serie B. Il Torino ha trovato la rete in nove delle… continua a leggere sul sito di riferimento