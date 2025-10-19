domenica, 19 Ottobre , 25
serie-a,-oggi-atalanta-lazio-–-il-big-match-in-diretta
Serie A, oggi Atalanta-Lazio – Il big match in diretta

Serie A, oggi Atalanta-Lazio – Il big match in diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Atalanta-Lazio - Il big match in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 19 ottobre, alla New Balance Arena di Bergamo l’Atalanta ospita la Lazio nella settima giornata di campionato. La squadra di Juric è reduce dal pareggio interno contro il Como per 1-1 ed è sesta con 10 punti. Quella di Sarri ha pareggiato 3-3 nell’ultimo turno contro il Torino ed è tredicesima a quota 7. 

Dove vedere Atalanta-Lazio? La partita è trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma anche dai canali Sky Sport. L’evento si potrà seguire anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio affronterà la Juventus all’Olimpico (domenica 26 ottobre alle 20:45). L’Atalanta tornerà invece in campo sabato 25, in trasferta contro la Cremonese alle 20:45. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.