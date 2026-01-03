sabato, 3 Gennaio , 26
Serie A, oggi Atalanta-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Serie A, oggi Atalanta-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Serie A, oggi Atalanta-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 3 gennaio, i giallorossi affrontano l’Atalanta a Bergamo nel big match della diciottesima giornata di campionato. La squadra di Gasperini arriva dal successo contro il Genoa nell’ultimo turno, mentre i nerazzurri hanno perso contro l’Inter nell’ultimo impegno dell’anno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Atalanta-Roma in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Atalanta-Roma, in campo stasera alle 20:45:  

Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Scamacca. All. Palladino 

Roma (3-4-2-1) Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. All. Gasperini 

Dove vedere Atalanta-Roma? La partita sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). Match visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.  

 

