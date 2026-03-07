sabato, 7 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Atalanta-Udinese - La partita in diretta
serie-a,-oggi-atalanta-udinese-–-la-partita-in-diretta
Serie A, oggi Atalanta-Udinese – La partita in diretta
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serie A, oggi Atalanta-Udinese – La partita in diretta

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – L’Atalanta torna in campo in Serie A.
Oggi, sabato 7 marzo, la Dea ospita l’Udinese nella 28esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dal pareggio per 2-2 nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio, quella di Runjaic invece ha battuto 3-0 la Fiorentina in casa nell’ultimo weekend. Calcio d’inizio alle 18 

Dove vedere Atalanta-Udinese? La partita sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, disponibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, l’Atalanta affronterà l’Inter a San Siro (sabato 14 marzo alle 15), mentre i friulani ospiteranno la Juventus (sempre sabato 14, alle 20:45). 

Previous article
Bollette, carburanti, voli, carrello della spesa: l’impatto della guerra tra rincari e ricadute
Next article
VIDEO | A Prato cambia la piazza della remigrazione, Sudd Cobas canta vittoria

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bruganelli-Bonolis, il figlio Davide: “Papà ha sofferto per la separazione”

(Adnkronos) - Davide Bonolis, figlio del conduttore Paolo e di Sonia Bruganelli, è stato ospite oggi a Verissimo dove, senza filtri, ha raccontato il...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran: “Colpita con missili base Usa in Bahrain”. Nuova esplosione a Dubai. Conto alla rovescia per scelta nuova Guida Suprema

(Adnkronos) - I Pasdaran hanno rivendicato un attacco alla base americana di Juffair, in Bahrein, sostenendo di aver così risposto a un raid su...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Bollette, carburanti, voli, carrello della spesa: l’impatto della guerra tra rincari e ricadute

(Adnkronos) - Non solo bollette e carburanti, la raffica dei rincari legati alla guerra in Iran arriverebbe fino al carrello della spesa e ai...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serie A, Cagliari-Como 1-2: Fabregas aggancia la Roma in zona Champions

(Adnkronos) - Il Como non si ferma più e adesso sogna in grande. Oggi, sabato 7 marzo, la squadra di Cesc Fabregas ha battuto...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.