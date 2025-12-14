domenica, 14 Dicembre , 25

Sparatoria Brown University, due studentesse erano sopravvissute a episodi simili: l’assurda storia

(Adnkronos) - Due studentesse, sopravvissute alla sparatoria alla...

Australia, antisemitismo in aumento del 316%: il contesto dell’attentato di Bondi Beach

(Adnkronos) - Undici persone sono state uccise e...

Roma, perde controllo dello scooter: morto 64enne

(Adnkronos) - Un 64enne italiano è morto, nel...

Scontro fra tre auto sull’A4 a Verona, morta una 61enne

(Adnkronos) - Una donna di 61 anni è...
serie-a,-oggi-bologna-juve-–-la-partita-in-diretta
Serie A, oggi Bologna-Juve – La partita in diretta

Serie A, oggi Bologna-Juve – La partita in diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Bologna-Juve - La partita in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, i bianconeri affrontano il Bologna al Dall’Ara nel posticipo della quindicesima giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria in Champions contro il Pafos, mentre i rossoblù hanno vinto la partita d’Europa League contro il Celta Vigo. Si gioca alle 20:45.  

Dove vedere Bologna-Juve? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

 

Nella prossima giornata di campionato, la Juve affronterà la Roma sabato 20 dicembre alle 20:45. Il Bologna è invece impegnato in semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter, venerdì 12 dicembre alle 20. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.