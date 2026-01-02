venerdì, 2 Gennaio , 26

Superenalotto, numeri combinazione vincente di oggi 2 gennaio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Etna, allerta gialla per la colata di lava: “Non c’è pericolo per centri abitati”

(Adnkronos) - L'allerta per l'Etna rimane gialla, la...

L’Fbi ha sventato un attacco Isis a Capodanno in North Carolina

(Adnkronos) - L’Fbi ha reso noto di aver...

Beatrice Arnera: “Minacce e insulti” dopo la fine della storia con Pisani

(Adnkronos) - A poche ore dall'inizio del nuovo...
serie-a,-oggi-cagliari-milan-–-la-partita-in-diretta
Serie A, oggi Cagliari-Milan – La partita in diretta

Serie A, oggi Cagliari-Milan – La partita in diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Cagliari-Milan - La partita in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 2 gennaio, i rossoneri sfidano il Cagliari all’Unipol Domus nella 18esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Verona, quella di Pisacane ha invece vinto a Torino contro i granata di Baroni per 2-1 in rimonta. Calcio d’inizio alle 20:45. 

Dove vedere Cagliari-Milan? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Cagliari-Milan sarà inoltre disponibile sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

 

Nella prossima giornata di campionato, giovedì 8 gennaio il Milan affronterà il Genoa a San Siro (alle 20:45), mentre il Cagliari se la vedrà con la Cremonese (alle 18:30). 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.