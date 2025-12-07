domenica, 7 Dicembre , 25

Serie A, oggi Cagliari-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Serie A, oggi Cagliari-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 7 dicembre, i giallorossi affrontano il Cagliari in trasferta nella quattordicesima giornata di campionato. La squadra di Gasperini va a caccia dei tre punti per non perdere contatto con le prime della classe, dopo il ko contro il Napoli della scorsa settimana. La squadra di Pisacane è invece reduce dalla sconfitta contro la Juve dell’ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Cagliari-Roma in diretta tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Roma, in campo oggi alle 15: 

Cagliari (3-5-2): Caprile; Deiola, Luperto, Zappa; Palestra, Folorunsho, Prati, Adopo, Obert; Esposito, Borrelli. All. Pisacane 

Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Pellegrini; Soulé, Ferguson. All. Gasperini 

Cagliari-Roma sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

 

