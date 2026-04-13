lunedì, 13 Aprile , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Fiorentina-Lazio - Diretta
serie-a,-oggi-fiorentina-lazio-–-diretta
Serie A, oggi Fiorentina-Lazio – Diretta
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serie A, oggi Fiorentina-Lazio – Diretta

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio. Oggi, lunedì 13 aprile, i biancocelesti volano a Firenze per sfidare la Fiorentina – in diretta tv e streaming – nella 32esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio interno per 1-1 contro il Parma, mentre i viola sono stati battuti 3-0 dal Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Conference League. Nell’ultima giornata di campionato invece la squadra di Vanoli ha vinto in trasferta con l’Hellas Verona 1-0. 

 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sfiderà il Napoli in trasferta mentre la Fiorentina ospiterà il Sassuolo. 

Previous article
Iran, attacco Trump al Papa, insorge la politica. Meloni: inaccettabile
Next article
Alcaraz punta il sorpasso su Sinner: “Voglio vincere Barcellona e tornare numero 1”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sondaggio politico, calano tutti i big: giù Fratelli d’Italia, Pd e M5S

(Adnkronos) - Frenano tutti i big: giù Fratelli d'Italia, Pd e M5S. Calo generale secondo il sondaggio Swg che oggi, lunedì 13 aprile, per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Italia e ripescaggio ai Mondiali, Fifa pensa a ‘super playoff’: come funziona e chi partecipa

(Adnkronos) - L'Italia spera nel ripescaggio ai Mondiali 2026. Si avvicina sempre più il giorno della decisione da parte della Fifa, che vaglia una...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Juventus, Comolli rinvia rinnovo Vlahovic: “Ne parleremo a fine stagione”

(Adnkronos) - Comolli rinvia il rinnovo di Vlahovic con la Juventus. Oggi, lunedì 13 aprile, l'ad del club bianconero ha parlato del futuro dell'attaccante...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

M5S, ecco ‘Una nuova primavera’. Conte presenta il suo manifesto: “Ci sono premesse per vincere elezioni”

(Adnkronos) - E' un parterre d'onore quello che si riunisce al Tempio di Adriano, in pieno centro a Roma, per la presentazione del primo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.